«Детройт» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на выезде обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 86 очками в 61 матче.

«Детройт» идет на шестой строчке с 72 очками в 61 игре.