«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Сент-Луис» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 47 матчах. «Сент-Луис» с 54 очками в 48 играх идет восьмым, уступая «Кингз» по дополнительным показателям.