«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря голевой передаче Бучневича в овертайме
«Сент-Луис» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
В основное время у хозяев забросили Ник Ледди, Павел Бучневич и Джордан Кайру. У гостей отличились Адриан Кемпе, Джарет Андерсон-Долан и Филлип Дано.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн с передачи Павла Бучневича.
«Сент-Луис» поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 48 матчах. У «Лос-Анджелеса» 54 очка в 47 играх, «Кингз» идут седьмыми, опережая «Блюз» по дополнительным показателям.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Кемпе — 17 (Копитар, Лафферье), 4:06 — 0:1. Ледди — 3 (Кайру, Парэйко), 12:51 — 1:1. Андерсон-Долан — 1 (мен., Льюис, Гавриков), 25:39 — 1:2. Бучневич — 17 (бол., Перунович, Кайру), 26:34 — 2:2. Кайру — 14 (Перунович, Томас), 32:07 — 3:2. Дано — 10 (Мур, Даути), 38:44 — 3:3. Шенн — 13 (Бучневич), 61:04 — 4:3.
Вратари: Хофер — Риттих.
Штраф: 2 — 12.
Броски: 32 (10+13+7+2) — 33 (12+12+9+0).
Наши: Александров (9.10/2/-1), Бучневич (21.11/5/+3), Торопченко (13.03/1/0) — Гавриков (25.25/3/0).
28 января. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|49
|30
|19
|63
|2
|Каролина
|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Айлендерс
|49
|20
|29
|52
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
|6
|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|51
|7
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|8
|Коламбус
|48
|15
|33
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|49
|31
|18
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|47
|25
|22
|58
|5
|Детройт
|49
|26
|23
|57
|6
|Баффало
|49
|22
|27
|48
|7
|Монреаль
|49
|20
|29
|48
|8
|Оттава
|45
|18
|27
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Сент-Луис
|48
|26
|22
|54
|5
|Нэшвилл
|49
|26
|23
|53
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|49
|33
|16
|71
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|47
|22
|25
|54
|5
|Сиэтл
|48
|20
|28
|50
|6
|Калгари
|49
|22
|27
|49
|7
|Анахайм
|49
|17
|32
|36
|8
|Сан-Хосе
|49
|13
|36
|30
|29.01
|05:00
|
Сиэтл – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|17
|1.94