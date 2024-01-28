Бучневич забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голом в матче против «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний россиянин отличился во втором периоде, сделав счет 2:2.

Бучневич забросил свою 17-ю шайбу в текущем сезоне. Всего на его счету теперь 38 (17+21) очков в 46 матчах НХЛ.