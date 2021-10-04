«Сент-Луис» готов начать переговоры о новом контракте с главным тренером Крэйгом Беруби. Действующее соглашение специалиста истекает следующим летом, сообщает The Athletic.

55-летний тренер работает с командой с сезона-2018/19. В первый же год ему удалось выиграть Кубок Стэнли. В следующих двух сезонах команда попадала в плей-офф, но вылетела в первом раунде.

Ранее клуб продлил контракт с генеральным менеджером Дугом Армстронгом. Именно он был инициатором приглашения Беруби в «Сент-Луис».