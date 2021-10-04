«Питтсбург» не торопится продлевать контракт с Малкиным

«Питтсбург» пока не торопится продлевать контракт с нападающим Евгением Малкиным. В клубе не намерены расставаться с россиянином, но хотят более взвешенно подойти к этому решению, сообщает журналист Дэн Кингерски.

В июне Малкин перенес операцию на колене. Ожидалось, что он не успеет восстановиться к началу тренировочного лагеря. Однако теперь сообщается, что форвард пропустит по крайней мере два первых месяца регулярного сезона.

В 2004 году «Питтсбург» выбрал Малкина в первом раунде драфта НХЛ под общим вторым номером.

В составе команды нападающий трижды побеждал в Кубке Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В регулярных чемпионатах НХЛ Малкин провел 940 матчей и набрал 1104 очка (424 шайбы + 680 результативных передач).

Отметим, что нынешний контракт 35-летнего россиянина истекает летом следующего года.