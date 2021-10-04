Голкипер «Вегаса» объяснил свои слова в адрес тренера «Филадельфии»

Голкипер «Вегаса» Робин Ленер объяснил свои слова в адрес главного тренера «Филадельфии» Алена Виньо. Он подчеркнул, что не обвинял специалиста в том, что тот может давать какие-то запрещенные препараты игрокам, сообщает журналист Эмили Каплан.

Швед отметил, что речь шла только о методах работы опытного специалиста с командой.

Ранее Ленер провел телефонный разговор с представителями Профсоюза игроков НХЛ.

По словам голкипера, в одном из клубов лиги хоккеистам выдают бензодиазепины — психоактивные вещества со снотворным, седативным и анксиолитическим (уменьшение тревожности) действием, а также амбиен — лекарство для сна.