Голкипер «Вегаса» объяснил свои слова в адрес тренера «Филадельфии»
18:42
Голкипер «Вегаса» Робин Ленер объяснил свои слова в адрес главного тренера «Филадельфии» Алена Виньо. Он подчеркнул, что не обвинял специалиста в том, что тот может давать какие-то запрещенные препараты игрокам, сообщает журналист Эмили Каплан.
Швед отметил, что речь шла только о методах работы опытного специалиста с командой.
Ранее Ленер провел телефонный разговор с представителями Профсоюза игроков НХЛ.
По словам голкипера, в одном из клубов лиги хоккеистам выдают бензодиазепины — психоактивные вещества со снотворным, седативным и анксиолитическим (уменьшение тревожности) действием, а также амбиен — лекарство для сна.
Читайте также
«Меня обманывали как свои, так и чужие. Совесть у этих людей уже не заработает». Откровенное интервью Федора Емельяненко
«Аверины боялись, что судьи их снова будут «убивать». Ирина Винер-Усманова подвела итоги первого турнира сестер после Олимпиады
1
Зачет
vs
6
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю