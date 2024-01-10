«Сент-Луис» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Флорида» победила «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 54 очками в 40 матчах.

«Сент-Луис» идет на 11-й строчке с 41 очком в 39 играх.