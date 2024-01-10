Гурьянов забросил первую шайбу за «Нэшвилл» и забил в НХЛ впервые с марта прошлого года

Нападающий «Нэшвилла» Денис Гурьянов отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:5).

26-летний россиянин забросил первую шайбу за «Предаторз».

Игра против «Анахайма» стала для него второй за «Нэшвилл». Форвард прервал свою безголевую серию в НХЛ, которая длилась 13 матчей. В предыдущий раз хоккеист забивал 18 марта 2023 года за «Монреаль» в игре против «Тампы-Бэй» (3:5).

Гурьянов выступает за «Нэшвилл» с июля 2023 года.