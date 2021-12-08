Гол Бучневича в овертайме принес «Сент-Луису» победу над «Флоридой»

«Сент-Луис» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу забросил российский форвард «Блюз» Павел Бучневич, также на его счету результативная передача. Владимир Тарасенко прервал свою серию из 10 матчей без голов, а также сделал голевой пас. У Ивана Барбашева 2 результативных передачи.

Нападающий «Флориды» Максим Мамин сделал 2 голевых передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Флорида» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Барков — 10 (Мамин, Верхэге), 6:49 — 0:1. Тарасенко — 8 (Барбашев, Бучневич), 24:20 — 1:1. Монтур — 3 (Верхэге, Мамин), 25:12 — 1:2. Шенн — 4 (бол., Тарасенко, Кайру), 33:34 — 2:2. Саад — 11 (Барбашев, Браун), 46:48 — 3:2. Юбердо — 9 (Гудас, Уигар), 54:28 — 3:3. Бучневич — 10 (Парэйко, Кайру), 60:53 — 4:3.

Вратари: Хуссо (Линдгрен, 54:28) — Найт.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 30 (5+15+9+1) — 40 (20+8+12+0).

Наши: Барбашев (18.09/0/+2), Бучневич (21.54/5/+3), Тарасенко (15.09/4/+1) — Мамин (13.20/1/+2).

8 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.