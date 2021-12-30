Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луис» переиграть «Эдмонтон»

«Сент-Луис» переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 8-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Томас — 3 (Тарасенко, Кайру), 4:03 — 1:0. Кайру — 10 (Тарасенко, Крюг), 6:59 — 2:0. Драйзайтль — 24 (Ямамото, Куккук), 7:31 — 2:1. Бушар — 6 (Макдэвид), 31:49 — 2:2. Тарасенко — 13 (Кайру, Фолк), 35:46 — 3:2. Саад — 12 (бол., Перрон, Крюг), 40:16 — 4:2.

Вратари: Биннингтон — Смит (56:47 — 59:44).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 33 (15+8+10) — 28 (10+11+7).

Наши: Костин (10.06/1/0), Тарасенко (20.18/4/+2), Торопченко (5.24/1/0) — Саморуков (2.28/0/-2).

30 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.