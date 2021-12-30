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Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне. Видео

06:46
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«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». На 16-й минуе второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.

Для россиянина эта заброшенная шайба стала 13-й в этом сезоне.

Также в этой встрече Тарасенко отметился двумя голевыми передачами.

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Евгений Козинов все материалы автора
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