Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне. Видео
06:46
«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». На 16-й минуе второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.
Для россиянина эта заброшенная шайба стала 13-й в этом сезоне.
Также в этой встрече Тарасенко отметился двумя голевыми передачами.
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