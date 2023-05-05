Голкипер Варламов хочется остаться в «Айлендерс»

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов заявил, что хочет остаться в команде.

«В моем решении ничего не изменилось, хочу остаться в «Нью-Йорке». Хорошие ожидания насчет перспектив команды, хочу быть ее частью», — приводит слова Варламова Eyes On Isles.

35-летний Варламов в сезоне-2022/23 принял участие в 23 матчах, в которых отразил 91,3 процентов бросков и сделал два шатаута. За «Айлендерс» российский вратарь выступает с 2009 года.