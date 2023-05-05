Марченко заявил, что правила в НХЛ сильно отличаются от КХЛ
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметил, что правила в НХЛ сильно отличаются от КХЛ, и рассказал о двух жестких эпизодах в матчах за американский клуб.
«Намного больше, чем в России. В НХЛ правила сильно отличаются от КХЛ, в Америке разрешено больше контакта, даже легкая грязь допускается. В России за это дадут две минуты, там это «вставай, погнали». Я запомнил это по матчу с «Нью-Джерси»: еду в угол, стою спиной к Хэмилтону лицом в борт, и он мне бьет с двух рук так же, как я Маршанду попал. Я головой лечу в борт, встаю, смотрю на судью, а ему плевать. Думаю: «Где две минуты?» При этом мне удалось сохранить шайбу, поднимаюсь и снова получаю такой же удар. И я снова был не готов и упал. Встаю и не понимаю, почему две минуты опять не дали. В третий раз уже был готов, напрягся и соперник меня не уронил, но пояснице было больно. Запомнил этот момент», — приводит слова Марченко Sport24.
Он также вспомнил эпизод с подножкой в матче с «Вашингтоном».
«Когда я вдоль борта начал уходить, меня соперник ударил в бедро, я упал вперед и меня развернуло. Грубо говоря, это была подножка. В России 100% свистнули бы. Встал, развел руками и уже подумал «Ну, поехали большинство разыгрывать». А там ничего, играем дальше. А мне ж больно, в колено попали. Потом я тоже начал так делать. Понял, что сам могу подъехать в угол и ударить, в спину подтолкнуть, не на скорости въехать, а где-то задеть игрока, чтобы выиграть шайбу. Был эпизод, когда от меня игрок убегал, я по скорости не успевал, неправильно подкатился. Он начал меня обкатывать, увидел, что он отдал передачу, и пока судья не видит, я его за руку прихватил, вместе с ним разогнался и побежал за ним», — добавил Марченко.
В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата Марченко набрал 25 (21+4) очков в 59 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
1 - 1
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|5.05
|02:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 3
|5.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|9
|15
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|8
|13
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|11
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|9
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|0.95
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|6
|1.84
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96