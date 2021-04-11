Савар назвал странным свой обмен из «Коламбуса» в «Тампу»

Защитник Дэвид Савар прокомментировал свой обмен из «Коламбуса» в «Тампу-Бэй».

«Обмен выглядит несколько странно. В последние годы я играл против них в плей-офф, и в этом году сыграл несколько матчей. Я уже говорил, что очень рад возможности присоединиться к команде с таким хорошим составом. Там собрались очень талантливые ребята. Они бьются в каждой игре. Выходя на матч против них, понимаешь, что предстоит упорная борьба. Мне интересно оказаться на другой стороне. Думаю, что их команда способна снова бороться за Кубок Стэнли. Об этом можно только мечтать. Любой хоккеист хочет этого», — цитирует Савара русскоязычный сайт НХЛ.

Напомним, что в «Тампу» в рамках трехстороннего обмена перешли Савар и защитник «Детройта» Брайан Лашофф. «Блю Джэкетс» получили пик первого раунда драфта-2021 и пик третьего раунда драфта-2022, а «Ред Уингз» — пик четвертого раунда драфта-2021.

В текущем сезоне 30-летний Савар, всю карьеру выступавший за «Коламбус», провел 40 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (1+5) очков. 30-летний Лашофф в этом сезоне не играл в НХЛ.