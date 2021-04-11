Гальченюк об игре в одном звене с Мэттьюсом и Марнером: «Это как выиграть в лотерею»

Нападающий «Торонто» Алекс Гальченюк после победы над «Оттавой» (6:5) рассказал об игре в одном звене с Остоном Мэттьюсом и Митчеллом Марнером.

«Смотреть, как играют Остон и Митч, — огромное удовольствие. Возможно, у них самая лучшая «химия» в лиге. Они настоящие творцы и друг друга, похоже, видят с закрытыми глазами. Играть с ними в одной тройке — это как выиграть в лотерею.

Конечно, когда я приходил в лигу, ожидания от моей игры были другими. Но пришлось приспосабливаться, переключаться с роли бомбардира на роль человека, который помогает отвоевывать шайбы для себя и партнеров. Это то, над чем я особенно усердно работал прошлым летом. Пока это приносит тот результат, который требуется. Главное, чтобы побеждала команда", — цитирует Гальченюка русскоязычный сайт НХЛ.

В этом сезоне 27-летний американец провел 11 игр за «Торонто», в которых записал на свой счет 6 (1+5) очков. В канадский клуб он перешел по ходу сезона из «Оттавы».