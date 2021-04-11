НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 11-12 апреля

В ночь с 11 на 12 апреля пройдут матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Бостоном» и другие встречи.

11 апреля

«Филадельфия» — «Баффало» (21.00)

«Вегас» — «Аризона» (23.00)

12 апреля

«Анахайм» — «Колорадо» (01.00)

«Бостон» — «Вашингтон» (02.00)

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» (02.00)

«Айлендерс» — «Рейнджерс» (02.00)

«Нэшвилл» — «Даллас» (03.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.