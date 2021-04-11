НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 11-12 апреля
20:00
В ночь с 11 на 12 апреля пройдут матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Бостоном» и другие встречи.
11 апреля
«Филадельфия» — «Баффало» (21.00)
12 апреля
«Анахайм» — «Колорадо» (01.00)
«Бостон» — «Вашингтон» (02.00)
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» (02.00)
«Айлендерс» — «Рейнджерс» (02.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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