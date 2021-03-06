«Вегас» в овертайме победил «Сан-Хосе»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:4.

В составе «рыцарей» дубль оформил Макс Пачиоретти, забросивший победную шайбу, а также отличились Райли Смит, Чендлер Стивенсон и Алекс Так. «Шаркс» ответили точными бросками Брента Бернса, Мэтта Нието, Логана Кутюра и Кевина Лабанка.

После этого матча «Вегас» с 31 очком занимает первое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 18 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Смит — 4 (Карлссон, Маршессо), 5:48 — 0:1. Стивенсон — 7 (Стоун, Пачиоретти), 7:03 — 0:2. Пачиоретти — 11 (Мартинес, Ривз), 22:57 — 0:3. Бернс — 5 (бол., Донато, Майер), 26:01 — 1:3. Нието — 4 (Карлссон), 32:43 — 2:3. Так — 10 (Каррье), 40:26 — 2:4. Кутюр — 12 (Карлссон, Лабанк), 46:23 — 3:4. Лабанк — 5 (Бернс, Кутюр), 58:53 — 4:4. Пачиоретти — 12 (Пьетранджело, Стоун), 61:25 — 4:5.

Вратари: Джонс (Дубник, 22:57) — Данск.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 29 (9+11+8+1) — 27 (6+12+8+1).

Наши: Кныжов (13.34/0/0) — -.

6 марта. Сан-Хосе. SAP Center.