Канадский журналист сомневается в критериях выбора лучшего новичка НХЛ в ситуации с Капризовым

Канадский журналист Пьер ЛеБрюн прокомментировал игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в его первом сезоне НХЛ.

«Обожаю смотреть, как играет Капризов, он особенный. Счастье для поклонников «Уайлд». Но когда дело дойдет до Колдер Трофи, нужно ли нам пересмотреть критерии? Полдесятилетия он отыграл в КХЛ. Он опытный 23-летний парень. Он действительно новичок? Сейчас да, согласно критериям Колдер Трофи», — написал ЛеБрюн в Twitter.

Капризов в первом сезоне НХЛ набрал 19 (6+13) очков в 21 матче. Многие специалисты и болельщики называют россиянина главным претендентом на звание лучшего новичка сезона.