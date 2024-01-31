«Сан-Хосе» — «Сиэтл»: видеообзор матча

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«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» — 2:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.



Отличились Марк-Эдуард Власик и Ян Рутта. Игроки «Шаркс» Шакир Мухамадуллин и Александр Барабанов завершили встречу с показателем полезности «+1».

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