Воронков вышел на третье место по голам среди новичков сезона НХЛ

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:0).

23-летний россиянин с 12 голами вместе с партнером по «Блю Джэкетс» Адамом Фантилли делит третье место по голам в сезоне среди новичков лиги. На второй строчке форвард «Миннесоты» Марко Росси (13 голов), лидирует форвард Коннор Бедард из «Чикаго» (15).

В текущем сезоне Воронков провел 44 матча, в которых набрал 25 (12+13) очков.