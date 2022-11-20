«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе». Шестеркин сделал 22 сейва
«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами отметились Жюльен Готье и Мика Зибанежад. На счету голкипера «Рейнджрес» Игоря Шестеркина 22 сейва.
Российский нападающий команды из Нью-Йорка Армений Панарин не отметился результативными действиями в игре. В составе «Шаркс» россияне Александр Барабанов и Евгений Свечников также не набрали очки.
«Рейнджерс» занимают восьмое место в Восточнок конференции с 22 очками в 19 матчах. «Сан-Хосе» находится на 14-й строчке Запада, набрав 15 очков в 20 играх.
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«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Готье — 3 (Труба, Миллер), 53:57 — 0:1. Фокс — 6 (п.в., Зибанежад, Веси), 58:53 — 0:2. Кутюр — 9 (Гертл, Майер), 59:43 — 1:2.
Вратари: Раймер (58:43) — Шестеркин.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 23 (8+11+4) — 43 (15+12+16).
Наши: Барабанов (15.19/0/0), Свечников (7.06/1/-1) — Панарин (19.02/0/0).
20 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 17562 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|15
|3
|30
|2
|Каролина
|18
|10
|8
|23
|3
|Айлендерс
|19
|11
|8
|22
|4
|Рейнджерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|18
|8
|10
|19
|6
|Филадельфия
|18
|7
|11
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|16
|2
|32
|2
|Торонто
|19
|10
|9
|24
|3
|Тампа-Бэй
|18
|11
|7
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|18
|9
|9
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|16
|10
|6
|21
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|18
|5
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|17
|6
|11
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Эдмонтон
|18
|10
|8
|20
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|18
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
|8
|Анахайм
|18
|5
|13
|11
|20.11
|00:00
|
Флорида – Калгари
|4 : 5 Б
|20.11
|03:00
|
Бостон – Чикаго
|6 : 1
|20.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|0 : 4
|20.11
|03:00
|
Виннипег – Питтсбург
|0 : 3
|20.11
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|1 : 6
|20.11
|03:00
|
Монреаль – Филадельфия
|5 : 4 Б
|20.11
|03:00
|
Торонто – Баффало
|5 : 2
|20.11
|04:00
|
Даллас – Айлендерс
|5 : 2
|20.11
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|2 : 1 ОТ
|20.11
|04:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|20.11
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|20.11
|06:00
|
Эдмонтон – Вегас
|4 : 3 ОТ
|20.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|34
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|18
|30
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|20
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|18
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09