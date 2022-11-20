«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе». Шестеркин сделал 22 сейва

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами отметились Жюльен Готье и Мика Зибанежад. На счету голкипера «Рейнджрес» Игоря Шестеркина 22 сейва.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Армений Панарин не отметился результативными действиями в игре. В составе «Шаркс» россияне Александр Барабанов и Евгений Свечников также не набрали очки.

«Рейнджерс» занимают восьмое место в Восточнок конференции с 22 очками в 19 матчах. «Сан-Хосе» находится на 14-й строчке Запада, набрав 15 очков в 20 играх.

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«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Готье — 3 (Труба, Миллер), 53:57 — 0:1. Фокс — 6 (п.в., Зибанежад, Веси), 58:53 — 0:2. Кутюр — 9 (Гертл, Майер), 59:43 — 1:2.

Вратари: Раймер (58:43) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 23 (8+11+4) — 43 (15+12+16).

Наши: Барабанов (15.19/0/0), Свечников (7.06/1/-1) — Панарин (19.02/0/0).

20 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 17562 зрителя.