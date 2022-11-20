«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас»

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

В составе победителей отличились Уоррен Фогеле, Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Коннор Макдэвид. У гостей отметились Марк Стоун, оформивший дубль и Киган Колесар.

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«Эдмонтон» — «Вегас» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Фогеле — 3 (Нюджент-Хопкинс, Мюррей), 1:56 — 1:0. Колесар — 3 (Теодор, Хауден), 16:22 — 1:1. Стоун — 6 (буллит), 24:09 — 1:2. Драйзайтль — 10 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 30:29 — 2:2. Хаймэн — 9 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 40:38 — 3:2. Стоун — 7 (Теодор, Айкел), 51:33 — 3:3. Макдэвид — 16 (Нерс, Драйзайтль), 61:17 — 4:3.

Вратари: Скиннер — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (10+7+5+1) — 34 (9+13+12+0).

Наши: Костин (10.39/2/-1) — -.

20 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.