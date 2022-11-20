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Сегодня, 08:41

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас»

Виктория Кравченко
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«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

В составе победителей отличились Уоррен Фогеле, Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Коннор Макдэвид. У гостей отметились Марк Стоун, оформивший дубль и Киган Колесар.

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«Эдмонтон» — «Вегас» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Фогеле — 3 (Нюджент-Хопкинс, Мюррей), 1:56 — 1:0. Колесар — 3 (Теодор, Хауден), 16:22 — 1:1. Стоун — 6 (буллит), 24:09 — 1:2. Драйзайтль — 10 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 30:29 — 2:2. Хаймэн — 9 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 40:38 — 3:2. Стоун — 7 (Теодор, Айкел), 51:33 — 3:3. Макдэвид — 16 (Нерс, Драйзайтль), 61:17 — 4:3.

Вратари: Скиннер — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (10+7+5+1) — 34 (9+13+12+0).

Наши: Костин (10.39/2/-1) — -.

20 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

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1 Нью-Джерси 18 15 3 30
2 Каролина 18 10 8 23
3 Айлендерс 19 11 8 22
4 Рейнджерс 19 9 10 22
5 Питтсбург 18 8 10 19
6 Филадельфия 18 7 11 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 16 2 32
2 Торонто 19 10 9 24
3 Тампа-Бэй 18 11 7 23
4 Детройт 18 9 9 22
5 Флорида 18 9 9 20
6 Монреаль 18 9 9 19
7 Баффало 18 7 11 14
8 Оттава 17 6 11 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 18 11 7 24
2 Виннипег 16 10 6 21
3 Колорадо 16 10 6 21
4 Сент-Луис 17 9 8 18
5 Нэшвилл 18 8 10 18
6 Миннесота 18 8 10 18
7 Чикаго 17 6 11 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 14 5 29
2 Лос-Анджелес 21 11 10 24
3 Сиэтл 18 10 8 23
4 Эдмонтон 18 10 8 20
5 Калгари 17 8 9 18
6 Ванкувер 18 6 12 15
7 Сан-Хосе 20 6 14 15
8 Анахайм 18 5 13 11
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Флорида – Калгари
 4 : 5 Б
20.11 03:00
Бостон – Чикаго
 6 : 1
20.11 03:00
Вашингтон – Колорадо
 0 : 4
20.11 03:00
Виннипег – Питтсбург
 0 : 3
20.11 03:00
Коламбус – Детройт
 1 : 6
20.11 03:00
Монреаль – Филадельфия
 5 : 4 Б
20.11 03:00
Торонто – Баффало
 5 : 2
20.11 04:00
Даллас – Айлендерс
5 : 2
20.11 04:00
Миннесота – Каролина
 2 : 1 ОТ
20.11 04:00
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
20.11 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 6 : 2
20.11 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
20.11 06:00
Эдмонтон – Вегас
 4 : 3 ОТ
20.11 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
1 : 2
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 18 30
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Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 19 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 18 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 18 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 18 12
И КН
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