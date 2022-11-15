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Сегодня, 03:43

«Сан-Хосе» поместил Кныжова в долгосрочный список травмированных

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов помещен в долгосрочный список травмированных.

24-летний россиянин в августе перенес операцию. Ожидается, что на восстановление уйдет половина сезона.

В текущем сезоне Кныжов не провел ни одного матча. Всего в НХЛ на счету игрока 59 матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
Николай Кныжов
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2 Даллас 15 9 6 19
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 13 3 26
2 Лос-Анджелес 17 10 7 21
3 Сиэтл 16 8 8 19
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 32
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 28
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 16 24
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 16 12
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 15 11
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 9 1.80
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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