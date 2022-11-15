«Сан-Хосе» поместил Кныжова в долгосрочный список травмированных

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов помещен в долгосрочный список травмированных.

24-летний россиянин в августе перенес операцию. Ожидается, что на восстановление уйдет половина сезона.

В текущем сезоне Кныжов не провел ни одного матча. Всего в НХЛ на счету игрока 59 матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков.