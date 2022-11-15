«Сан-Хосе» поместил Кныжова в долгосрочный список травмированных
Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов помещен в долгосрочный список травмированных.
24-летний россиянин в августе перенес операцию. Ожидается, что на восстановление уйдет половина сезона.
В текущем сезоне Кныжов не провел ни одного матча. Всего в НХЛ на счету игрока 59 матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|19
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|4
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|5
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|6
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|2
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|3
|Колорадо
|13
|8
|5
|17
|4
|Миннесота
|15
|7
|8
|16
|5
|Чикаго
|14
|6
|8
|15
|6
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|17
|10
|7
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|14
|6
|8
|14
|6
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|7
|Ванкувер
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
Результаты / календарь
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20.11
|15.11
|01:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|15.11
|04:30
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|15.11
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|- : -
|15.11
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|16
|24
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|16
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|15
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
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