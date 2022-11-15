Варламов выйдет в старте «Айлендерс» на матч против «Оттавы»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся с «Оттавой».

В воротах «островитян» с первых минут сыграет вратарь Семен Варламов, Илья Сорокин остался в запасе, защитник Александр Романов — во втором звене.

Матч «Оттава» — «Айлендерс» пройдет сегодня, 15 ноября и начнется в 1:30 мск.