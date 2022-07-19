«Сан-Хосе» подписал контракт с Канином
Форвард Люк Канин подписал контракт с «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 24-летним американцем рассчитано на два года, условия сделки не разглашаются.
В минувшем сезоне Канин провел 82 матча за «Нэшвилл» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (13+9) очка при коэффициенте полезности «-11».
Welcome to San Jose, Luke!— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) July 18, 2022
The #SJSharks have signed forward @lukekunin9 to a two-year contract.
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