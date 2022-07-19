«Калгари» обратился в арбитраж НХЛ по поводу контракта с Ткачаком

«Калгари» обратился в арбитраж НХЛ по поводу контракта с форвардом Мэттью Ткачаком, сообщает Twitter клуба.

Это дает возможность «Флэймз» продолжить работу над новым договором 24-летнего американца, который является ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Ткачак провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 104 (62+42) очка. Также на его счету 10 (4+6) очков в 12 матчах плей-офф.