«Сан-Хосе» продлил контракт с голкипером Кяхкененом на два года

«Сан-Хосе» продлил контракт с голкипером Каапо Кяхкененом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Зарплата 25-летнего финна составит 2,75 миллиона долларов в год.

Кяхкенен оказался в «Сан-Хосе» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Миннесотой».

В составе «Шаркс» он провел 11 матчей, в которых в среднем пропускал 2,86 шайбы за встречу и отражал 91,6 процента бросков.