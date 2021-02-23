«Миннесота» разгромила «Сан-Хосе», у Капризова два очка

«Миннесота» в матче регулярного сезона НХЛ 23 февраля на выезде обыграла «Сан-Хосе» (6:2).

В активе российского нападающего гостей Кирилла Капризова гол и результативная передача за 11 секунд первого периода.

23-летний россиянин в первых 15 матчах в НХЛ заработал 13 (4+9) очков, что является лучшим результатом среди хоккеистов «Миннесоты» в дебютном сезоне.

Четыре очка у «Уайлд» набрал норвежский форвард Матс Цуккарелло, три у еще одного партнера по звену Капризова — Виктора Раска.

Еще один россиянин, защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов во время первого периода подрался с форвардом соперника Маркусом Фолиньо и получил серьезное рассечение после пропущенного удара по визору.

После этой победы «Миннесота» занимает шестое место в Западном дивизионе с 18 очками, «Сан-Хосе» — на седьмом с 16 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Голы: Бернс — 4 (Майер, Балцерс), 0:45 — 1:0. Цуккарелло — 2 (Раск, Капризов), 7:49 — 1:1. Капризов — 4 (Цуккарелло, Соуси), 8:00 — 1:2. Коул — 1 (Хартман, Фолиньо), 23:36 — 1:3. Фолиньо — 3 (Хартман, Паризе), 30:48 — 1:4. Кутюр — 10 (Кейн, Лабанк), 31:57 — 2:4. Бродин — 3 (бол., Цуккарелло, Раск), 37:25 — 2:5. Раск — 5 (п.в.), 56:57 — 2:6.

Вратари: Джонс (Дубник, 30:48, 54:50 — 56:57) — Кяхкенен.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 33 (13+11+9) — 34 (12+12+10).

Наши: Кныжов (16.22/0/-2) — Капризов (14.49/2/+3).

23 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.