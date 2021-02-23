Звено Капризова набрало 8 очков из 12 в последних двух матчах «Миннесоты»
08:57
Второе звено нападения «Миннесоты» в составе Кирилла Капризова, Матса Цуккарелло и Виктора Раска набрало восемь очков из 12 командных в последних двух матчах сезона, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter 23 февраля.
В предыдущей встрече «Миннесота» разгромила «Анахайм» (5:1), а во вторник уже забросила пять шайб в ворота «Сан-Хосе».
Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello and Victor Rask have a combined 12 points over the @mnwild's last two games (4-8—12). #NHLStats pic.twitter.com/LLEGGfHLHx— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 23, 2021
Сам Капризов в первых 15 матчах в НХЛ заработал 13 (4+9) очков, что является лучшим результатом среди хоккеистов «Миннесоты» в дебютном сезоне.
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