Звено Капризова набрало 8 очков из 12 в последних двух матчах «Миннесоты»

Второе звено нападения «Миннесоты» в составе Кирилла Капризова, Матса Цуккарелло и Виктора Раска набрало восемь очков из 12 командных в последних двух матчах сезона, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter 23 февраля.

В предыдущей встрече «Миннесота» разгромила «Анахайм» (5:1), а во вторник уже забросила пять шайб в ворота «Сан-Хосе».

Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello and Victor Rask have a combined 12 points over the @mnwild's last two games (4-8—12). #NHLStats pic.twitter.com/LLEGGfHLHx