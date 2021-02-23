НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Звено Капризова набрало 8 очков из 12 в последних двух матчах «Миннесоты»

08:57
Игроки «Миннесоты» празднуют гол в ворота «Сан-Хосе». Фото nhl.com
Игроки «Миннесоты» празднуют гол в ворота «Сан-Хосе». Фото nhl.com
Теги:

Второе звено нападения «Миннесоты» в составе Кирилла Капризова, Матса Цуккарелло и Виктора Раска набрало восемь очков из 12 командных в последних двух матчах сезона, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter 23 февраля.

В предыдущей встрече «Миннесота» разгромила «Анахайм» (5:1), а во вторник уже забросила пять шайб в ворота «Сан-Хосе».

Сам Капризов в первых 15 матчах в НХЛ заработал 13 (4+9) очков, что является лучшим результатом среди хоккеистов «Миннесоты» в дебютном сезоне.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир