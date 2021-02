Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов 23 февраля в матче регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе» в первом периоде набрал два (1+1) очка.

23-летний россиянин в первых 15 матчах в НХЛ заработал 13 (4+9) очков, что является лучшим результатом среди хоккеистов «Миннесоты» в дебютном сезоне, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.

Kirill Kaprizov has 1-1—2 tonight to boost his season totals to 4-9—13 (15 GP).



Among players to debut with the franchise, his 13 points are the most by any @mnwild rookie through his first 15 career games. #NHLStats pic.twitter.com/fUmeKvVNsd