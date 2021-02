Капризов набрал два очка за 11 секунд в матче против «Сан-Хосе». Видео

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов 23 февраля в матче регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе» в середине первого периода за 11 секунд набрал два очка.

Сначала 23-летний россиянин отдал результативную передачу на Матса Цукарелло, а затем и сам забросил с передачи норвежца, завершив в одно касание комбинацию команды на пятаке.

Mats Zuccarello: EN FUEGO ? That goal gives him his 4th point in 3 games! #mnwild pic.twitter.com/p1Kww7hbz4

And just like that the @mnwild is up 2-1!



Dolla Bill Kirill tips it in ??#mnwild pic.twitter.com/8ryT3JuZHp