Самсонов на вопрос о хорошей игре Бобровского: «Мне плевать. Я делаю свою работу, он — свою»
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов после поражения во втором матче серии с «Флоридой» (2:3) ответил на вопрос про сравнение своей игры с игрой Сергея Бобровского.
— Когда Бобровский играет на таком уровне, как в этой серии, вы чувствуете, что это вызов для вас? Вы должны улучшить свою игру?
— Мне плевать, это не имеет значения для меня. Я делаю свою работу, он делает свою, — ответил Самсонов после матча.
Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков. Его признали первой звездой встречи.
Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|5.05
|02:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 3
|5.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|9
|15
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|7
|12
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|11
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|9
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|0.95
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|6
|1.84
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96