Денисенко вместе с фарм-клубом «Флориды» выбыл из розыгрыша плей-офф АХЛ

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«Шарлотт» в четвертом матче второго раунда плей-офф АХЛ уступил «Херши» со счетом 2:6.

В составе фарм-клуба «Флориды» форвард Григорий Денисенко не отличился результативными действиями. Белорусский нападающий фарм-клуба «Вашингтона» Алексей Протас оформил дубль.

«Херши» выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ.