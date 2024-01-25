Самсонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Виннипег»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Виннипег» (1:0 ОТ).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов. Он отразил все 32 броска по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Остон Мэттьюс, который забросил единственную шайбу. Замкнул тройку голкипер «Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 29 из 30 бросков.