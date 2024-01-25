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Сегодня, 06:02

Самсонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Виннипег»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Виннипег» (1:0 ОТ).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов. Он отразил все 32 броска по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Остон Мэттьюс, который забросил единственную шайбу. Замкнул тройку голкипер «Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 29 из 30 бросков.

Илья Самсонов. «Торонто» в овертайме победил «Виннипег». Самсонов сделал 32 сэйва
Илья Самсонов
Лоран Броссуа
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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«Торонто» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Каролина 46 26 20 57
3 Филадельфия 48 25 23 56
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 47 20 27 51
6 Вашингтон 45 22 23 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 46 14 32 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 29 18 67
2 Флорида 47 29 18 62
3 Торонто 46 24 22 56
4 Тампа-Бэй 48 25 23 55
5 Детройт 47 24 23 53
6 Монреаль 47 19 28 45
7 Баффало 47 20 27 44
8 Оттава 43 18 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 47 28 19 62
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Аризона 46 23 23 49
6 Сент-Луис 45 23 22 48
7 Миннесота 47 21 26 47
8 Чикаго 47 14 33 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 47 32 15 68
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 43 27 16 55
4 Лос-Анджелес 44 22 22 53
5 Сиэтл 46 19 27 47
6 Калгари 47 21 26 47
7 Анахайм 47 16 31 33
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
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30.01
25.01 03:00
Флорида – Аризона
 6 : 2
25.01 03:00
Торонто – Виннипег
 1 : 0 ОТ
25.01 03:30
Бостон – Каролина
 2 : 3
25.01 05:30
Колорадо – Вашингтон
 - : -
25.01 06:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
25.01 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
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25.01 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 47 77
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 67
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 47 35
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 31
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
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Давид Риттих

Лос-Анджелес

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