Самсонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Виннипег»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Виннипег» (1:0 ОТ).
Первой звездой встречи признан российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов. Он отразил все 32 броска по своим воротам.
Второй звездой стал форвард Остон Мэттьюс, который забросил единственную шайбу. Замкнул тройку голкипер «Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 29 из 30 бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Каролина
|46
|26
|20
|57
|3
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|45
|22
|23
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|29
|18
|67
|2
|Флорида
|47
|29
|18
|62
|3
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|7
|Баффало
|47
|20
|27
|44
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Аризона
|46
|23
|23
|49
|6
|Сент-Луис
|45
|23
|22
|48
|7
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|47
|32
|15
|68
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|53
|5
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|47
|16
|31
|33
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
Результаты / календарь
15.01
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28.01
29.01
30.01
|25.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|6 : 2
|25.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|1 : 0 ОТ
|25.01
|03:30
|
Бостон – Каролина
|2 : 3
|25.01
|05:30
|
Колорадо – Вашингтон
|- : -
|25.01
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|25.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|47
|35
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76
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