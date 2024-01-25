31 сэйв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Аризону»

«Флорида» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Пантерз» одержали вторую победу подряд после серии поражений.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Флорида» с 62 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Аризона» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Аризона» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Голы: Ткачак — 14 (Верхэге, Форслинг), 1:53 — 1:0. Райнхарт — 35 (бол., Ткачак, Барков), 8:44 — 2:0. Беннетт — 11 (Верхэге, Форслинг), 9:01 — 3:0. Ткачак — 15 (Лунделл, Верхэге), 24:14 — 4:0. Лунделл — 4 (Райнхарт, Луостаринен), 38:17 — 5:0. Гаджович — 1 (Стенлунд), 42:27 — 6:0. Гюнтер — 3 (бол., Келлер, Керфут), 43:25 — 6:1. Кули — 5 (Гюнтер, Маччелли), 56:58 — 6:2.

Вратари: Бобровский — Веймелка.

Штраф: 28 — 20.

Броски: 43 (17+12+14) — 33 (5+20+8).

Наши: Куликов (18.34/3/+2) — -.

25 января. Санрайз. FLA Live Arena.