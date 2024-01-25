«Торонто» в овертайме победил «Виннипег». Самсонов сделал 32 сэйва

«Торонто» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

Единственную шайбу в овертайме забросил нападающий Остон Мэттьюс. Для него это 39-й гол в текущем сезоне.

Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отразил 32 из 32 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Торонто» набрал 56 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 2-й строчке в Западной конференции — 65 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Виннипег» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Мэттьюс — 39 (Райлли, Робертсон), 64:13 — 1:0.

Вратари: Самсонов — Броссуа.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (4+11+13+2) — 32 (16+5+7+4).

Наши: — - Наместников (20.15/2/0).

25 января. Торонто. Scotiabank Arena.