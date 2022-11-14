Сергачев рассказал, в чем «Тампа» прибавила в матче против «Вашингтона»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал победу над «Вашингтоном» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой матча.

«Утром у нас было хорошее совещание по поводу того, что нам нужно сделать. Парни показали себя и играли действительно здорово в первом периоде. Активизировалась силовая игра и игра в меньшинстве. В большей степени это была хорошая ночь», — сказал россиянин после матча.

После этого матча «Тампа» с 17 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 16 очками — на 12-й строчке.