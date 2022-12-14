Овечкин — третий в истории НХЛ по количеству голов на первой минуте матча

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже на 24-й секунде открыл счет в матче против «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, российский форвард 12-й раз в карьере отметился уже на первой минуте игры. По этому показателю Овечкин поднялся на третье место в истории НХЛ.

Впереди только Марк Мессье с 13 голами на первой минуте матча и Сидни Кросби, у которого таких шайб 14.

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче.