Овечкин забросил 844-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». На 10-й минуте второго периода «Кэпиталз» реализовали большинство и сделали счет 1:2.

Отличился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 844-м в североамериканской лиге.