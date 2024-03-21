Овечкин забросил вторую шайбу «Торонто» и достиг отметки в 845 голов в НХЛ

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». На 7-й минуте третьего периода счет стал 3:4.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него это вторая шайба в этой встрече и 845-я в североамериканской лиге.