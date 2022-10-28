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Сегодня, 18:07

Малкин: «Возьму 11-й номер на свой последний сезон в карьере»

Мария Гусева
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, почему играет под 71-м номером.

«В детстве я играл под 11-м номером. Когда мне было лет 16, мне дали шанс сыграть за первую команду, но 11-й был уже занят кем-то из старших товарищей, у меня бы не получилось его взять. Тогда я подумал, что число 71 напоминает 11. Через пару лет меня спросили, хочу ли я сменить номер. Я отказался, потому что хорошо играл и отлично себя чувствовал под этим номером. Сейчас, когда я подписал контракт с «Питтсбургом» и буду играть здесь до конца карьеры, я решил, что возьму 11-й номер на свой последний сезон», — цитирует The Athletic Малкина.

В клубе сообщили, что не будут против смены номера хоккеистом. Представитель «Питтсбурга» также заявил, что 71-й номер будет выведен из обращения после завершения Малкиным карьеры.

36-летний Малкин попал в топ-10 лучших игроков из Европы в истории НХЛ по версии The Hockey Writers.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Каролина 6 4 2 9
3 Питтсбург 7 4 3 9
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Вашингтон 8 4 4 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Сан-Хосе 10 3 7 6
7 Ванкувер 8 1 7 4
8 Анахайм 7 1 6 3
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1.11
2.11
28.10 02:00
Баффало – Монреаль
 2 : 3
28.10 02:00
Бостон – Детройт
 5 : 1
28.10 02:00
Оттава – Миннесота
 2 : 4
28.10 02:00
Филадельфия – Флорида
 4 : 3
28.10 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 2
28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 2 : 0
28.10 03:30
Чикаго – Эдмонтон
 5 : 6
28.10 05:00
Сиэтл – Ванкувер
 4 : 5
28.10 05:30
Лос-Анджелес – Виннипег
 4 : 6
28.10 05:30
Сан-Хосе – Торонто
 4 : 3 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 8 15
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 15
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 8
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 1.17
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
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