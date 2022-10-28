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Сегодня, 17:04

Вайсфельд: «Если у Овечкина не будет травм, то он побьет рекорд Гретцки»

Мария Гусева
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил игру российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

— Овечкин снова худший в лиге по показателю полезности. Это его вина или команды?

— Это комплексная проблема. Безусловно, показатель «плюс-минус» говорит об игре команды. Тут надо смотреть на цифры всей команды. Если у всех «плюс», а у него, допустим, «минус», то, конечно, это не очень хорошо. Это больше командный показатель, но он, безусловно, характеризует игрока. Но такого игрока как Овечкина, он характеризует в меньшей степени.

— Сможет ли российский нападающий побить рекорд Гретцки? Он сосредоточен только на этом?

— Думаю, если у него не будет травм, то Овечкин его побьет. На чем он сосредоточен? Не думаю, что Овечкин сейчас спит и видит, как ему побить этот рекорд. Понятно, что он озабочен командным результатом. Другое дело, если весь мир об этом говорит — ты же не выкинешь из головы эти мысли, — цитирует «Спорт День за Днем» Вайсфельда.

Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 783 голами. Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vaysfeld-zayavil-chto-ovechkin-smozhet-pobit-rekord-grettski
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Леонид Вайсфельд
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1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Каролина 6 4 2 9
3 Питтсбург 7 4 3 9
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Вашингтон 8 4 4 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Сан-Хосе 10 3 7 6
7 Ванкувер 8 1 7 4
8 Анахайм 7 1 6 3
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Баффало – Монреаль
 2 : 3
28.10 02:00
Бостон – Детройт
 5 : 1
28.10 02:00
Оттава – Миннесота
 2 : 4
28.10 02:00
Филадельфия – Флорида
 4 : 3
28.10 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 2
28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 2 : 0
28.10 03:30
Чикаго – Эдмонтон
 5 : 6
28.10 05:00
Сиэтл – Ванкувер
 4 : 5
28.10 05:30
Лос-Анджелес – Виннипег
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28.10 05:30
Сан-Хосе – Торонто
 4 : 3 ОТ
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И Г
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Тампа-Бэй

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