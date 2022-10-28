Вайсфельд: «Если у Овечкина не будет травм, то он побьет рекорд Гретцки»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил игру российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

— Овечкин снова худший в лиге по показателю полезности. Это его вина или команды?

— Это комплексная проблема. Безусловно, показатель «плюс-минус» говорит об игре команды. Тут надо смотреть на цифры всей команды. Если у всех «плюс», а у него, допустим, «минус», то, конечно, это не очень хорошо. Это больше командный показатель, но он, безусловно, характеризует игрока. Но такого игрока как Овечкина, он характеризует в меньшей степени.

— Сможет ли российский нападающий побить рекорд Гретцки? Он сосредоточен только на этом?

— Думаю, если у него не будет травм, то Овечкин его побьет. На чем он сосредоточен? Не думаю, что Овечкин сейчас спит и видит, как ему побить этот рекорд. Понятно, что он озабочен командным результатом. Другое дело, если весь мир об этом говорит — ты же не выкинешь из головы эти мысли, — цитирует «Спорт День за Днем» Вайсфельда.

Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 783 голами. Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).