НХЛ, 28 октября: «Колорадо» сыграет с «Нью-Джерси», «Ванкувер» против «Питтсбурга» и другие матчи

«Колорадо» сыграет с «Нью-Джерси», «Ванкувер» встретится с «Питтсбургом» в матчах НХЛ

В ночь на субботу, 29 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Колорадо» сыграет с «Нью-Джерси», «Ванкувер» против «Питтсбурга» и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты 28 октября (время начала — московское):

01.00. «Вегас» — «Анахайм»

02.00. «Каролина» — «Айлендерс»

02.00. «Коламбус» — «Бостон»

02.00. «Нью-Джерси» — «Колорадо»

05.00. «Ванкувер» — «Питтсбург»

05.30. «Аризона» — «Виннипег»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.