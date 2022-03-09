Овечкин стал лучшим хоккеистом по итогам игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.

36-летний капитан оформил дубль в матче с «Калгари» (5:4). Кроме того, он догнал Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю (вышел на третье место). Теперь в активе Овечкина 766 шайб.

Второй звездой дня признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, оформивший хет-трик в игре с «Сиэтлом» (6:4). 24-летний американец с отрывом лидирует в гонке снайперов этого сезона (43 шайбы).

Третьей звездой дня стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, у которого гол и пять передач в матче с «Анахаймом» (8:3).