Овечкин догнал Ягра по голам в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». В середине второго периода он сравнял счет, а в концовке встречи поразил пустые ворота.

Теперь на счету 36-летнего россиянина 766 шайб в лиге. По этому показателю Овечкин догнал Яромира Ягра. Теперь они делят третье место среди всех игроков НХЛ. Они являются самыми результативными европейцами в североамериканской лиге.

Больше в Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 35 голов, а на 1-е — 128. До рекорда — 129 голов.