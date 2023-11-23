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Сегодня, 12:15

Илья Михеев — о поведении звезд «Торонто»: «Самый веселый — Нюландер, с ним можно похихикать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Вильям Нюландер и Илья Михеев.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями своего выступления за «Мэйпл Лифс».

— Продолжаете общаться с кем-то из игроков «Кленовых листьев»?

— Нет. Если видимся перед матчем, можем перекинуться парой слов, но не более. К тому же, повторяю, многих из тех, с кем я играл, там уже нет.

— Чего напичканному звездами «Торонто» все время не хватает для того, чтобы успешно выступать в плей-офф?

— Тяжело сказать, потому что все три года при мне мы проигрывали в седьмой игре первого раунда. И до меня такое было. А после они первый раунд прошли, но проиграли во втором. Коллектив там хороший, лидеры есть. Возможно, где-то не хватило удачи. Отлично помню, что в 2021 году в серии первого раунда с «Тампой», когда мы вели 3-2, нас сильно подкосило поражение в овертайме шестого матча. Наверное, тогда сказался кубковый опыт, который игроки «Лайтнинг» накапливали годами. Коллектив там строился давно, игроки знали, что такое плей-офф, финал. И это сказалось.

— Внутри коллектива в «Торонто» обсуждается, что клуб не выигрывал Кубок уже 48 лет? Давит ли это на игроков?

— Какое-то давление чувствуется, но не могу сказать, что все сильно об этом думают.

— Есть стереотип, что в «Ванкувере» еще со времен Игоря Ларионова и Павла Буре хорошо относятся к россиянам, а в «Торонто» это отношение прохладнее.

— В моем случае могу сказать, что хорошо относятся и там и там. Это все стереотипы, которые к сегодняшнему дню никакого отношения не имеют. Мне жаловаться не на что.

— Как у вас сложились отношения с многочисленными торонтскими звездами во главе с Остоном Мэттьюсом?

— Хорошо. Обычные ребята, никакой заносчивости, хотя и звезды мирового уровня. С тем же Мэттьюсом можно запросто на ужин сходить. Нормально себя ведет, никаких проблем. А самый веселый из них — Вильям Нюландер, с ним можно похихикать.

Илья Михеев. «Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ

Вильям Нюландер
Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 17 13 4 27
2 Вашингтон 16 10 6 22
3 Каролина 18 11 7 22
4 Филадельфия 19 10 9 21
5 Айлендерс 18 7 11 19
6 Питтсбург 18 9 9 18
7 Нью-Джерси 17 8 9 17
8 Коламбус 20 5 15 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 14 4 31
2 Флорида 19 12 7 25
3 Тампа-Бэй 20 9 11 23
4 Торонто 17 10 7 22
5 Детройт 18 9 9 21
6 Баффало 19 8 11 18
7 Монреаль 19 8 11 18
8 Оттава 15 8 7 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 18 12 6 26
2 Колорадо 18 12 6 24
3 Виннипег 18 11 7 24
4 Сент-Луис 18 10 8 21
5 Аризона 19 8 11 18
6 Нэшвилл 18 8 10 16
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 17 5 12 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Ванкувер 20 13 7 27
3 Лос-Анджелес 17 11 6 25
4 Сиэтл 21 8 13 21
5 Анахайм 19 9 10 18
6 Калгари 19 7 12 17
7 Эдмонтон 18 5 13 11
8 Сан-Хосе 19 3 16 7
Результаты / календарь
12.11
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23.11
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27.11
28.11
23.11 03:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 2 : 3 ОТ
23.11 03:00
Флорида – Бостон
 1 : 3
23.11 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
0 : 1
23.11 03:00
Детройт – Нью-Джерси
 4 : 0
23.11 03:00
Вашингтон – Баффало
 4 : 3 ОТ
23.11 03:00
Каролина – Эдмонтон
 6 : 3
23.11 03:00
Коламбус – Чикаго
 7 : 3
23.11 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 2
23.11 05:00
Аризона – Сент-Луис
 5 : 6
23.11 05:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 2
23.11 05:30
Даллас – Вегас
 1 : 2 ОТ
23.11 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 7 : 1
23.11 06:00
Колорадо – Ванкувер
 5 : 2
23.11 06:00
Анахайм – Монреаль
 3 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 20 31
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 20 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 19 29
И Г
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 18 14
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 20 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 2 1.53
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 7 1.7

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