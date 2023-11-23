Форвард «Ванкувера» Михеев рассказал о травме, из-за которой пропустил восемь месяцев
Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями о своей травме и последующем восстановлении, из-за которых он долгое время не играл.
— Перед началом сезона главный тренер Рик Токкет не был уверен, что вы сыграете в первых матчах, — и четыре вы пропустили. С чем были связаны опасения и беспокоит ли колено сейчас?
— Процесс восстановления был очень долгим — больше восьми месяцев. Мы постоянно были на связи с врачом, который в Миннесоте проводил мне операцию. Я летал к нему, когда с ее момента прошло четыре и семь месяцев. Перед началом сезона мы поговорили и решили, что лишние десять дней восстановления не помешают.
Тренироваться в режиме полного контакта я начал в первой половине октября. Это был заключительный этап восстановления, когда уже можно, чтобы тебя встречали в корпус. В такие моменты форму набираешь постепенно и каждую неделю чувствуешь себя все лучше. Но это все равно очень тяжелый этап в ментальном плане, потому что восстановление проходит волнами — два дня все хорошо, ты рад, а на третий — ухудшение. Ногу перегрузил или еще что-то — но комфорта меньше. И начинаешь думать... Но сейчас уже все в порядке.
— Почему операция проводилась в Миннесоте? В вашей части Канады таких специалистов нет?
— Агенты, профсоюз игроков и клуб общаются между собой, узнают, где ту или иную операцию делают качественнее всего. В итоге решили сделать ее в Миннесоте, там есть клиника, специализирующаяся на операциях коленного сустава. И там всегда проводят первые десять дней реабилитации, которые очень важны.
— Это восстановление далось тяжелее того, когда вам коньком порезали артерию и сухожилие на руке?
— Намного сложнее. Восемь с половиной месяцев — очень долгий срок. Плюс я не мог никуда уехать даже на неделю, потому что надо было постоянно заниматься с доктором и делать массажи. Это восстановление было тяжелым и физически, и морально, но считаю, что мы справились хорошо.
— Правильным ли было решение оперироваться именно в этот момент, в начале февраля? Вы отыграли половину сезона с этой травмой и теоретически могли либо доиграть сезон до конца, либо идти на операцию, как только ее получили на предсезонке.
— Доигрывать сезон не было смысла, потому что к тому моменту мы уже понимали, что у нас мало шансов. Считаю, что поступили правильно. А в том, что пропустил четыре матча нового сезона, нет ничего страшного. Восстановление у всех проходит по-разному — кому-то требуется семь с половиной месяцев, кому-то — все десять.
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|П
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|Тампа-Бэй
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|9
|11
|23
|4
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|5
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|9
|9
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|19
|8
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|7
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|8
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|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|21
|5
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|6
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|16
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|19
|9
|10
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|19
|3
|16
|7
|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 3
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|0 : 1
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|4 : 0
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|6 : 3
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|7 : 3
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 2
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|5 : 6
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 2
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|1 : 2 ОТ
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|7 : 1
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|5 : 2
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 4
|И
|О
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Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
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Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|19
|29
|И
|Г
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Кайл Коннор
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|18
|14
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Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
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Брок Босер
Ванкувер
|20
|13
|И
|КН
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
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Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
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Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7