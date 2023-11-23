Михеев — о работе Ильи Воробьева в «Ванкувере»: «Видел его на арене, подробностей не знаю»

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о встрече с тренером Ильей Воробьевым, приехавшим в «Кэнакс» на стажировку.

— Недавно в «Ванкувер» неожиданно приезжал на несколько дней на стажировку Илья Воробьев. Вы его там видели?

— Видел на арене. Поздоровались, пару минут поговорили, но неглубоко — стандартные вопросы, как дела. Я работал с Ильей Петровичем на чемпионате мира 2018 года. Подробности про его приезд, честно, не спрашивал.