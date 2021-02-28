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Российский хоккеист Свечников прокомментировал первую заброшенную шайбу в сезоне НХЛ

10:23
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Российский нападающий хоккейного клуба «Детройт» Евгений Свечников прокомментировал свою дебютную игру в сезоне НХЛ против «Чикаго» (5:3). В первом матче розыгрыша спортсмен забил гол и сделал точную передачу.

«Всю игру я был сосредоточен на добиваниях. Думаю, что Суббан (вратарь «Чикаго») позволяет себе делать много добиваний, поэтому мне необходимо быть вовремя в нужном месте. К счастью, у меня все получилось», — цитирует Свечникова пресс-служба НХЛ.

17 февраля россиянин был возвращен в общий состав «Детройта». В прошлом сезоне он провел 4 игры в НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/

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